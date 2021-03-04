Шафран. ЭКО - не решает проблемы, а создает их 18.02.2021

Недавно в соцсети TikTok была предотвращена очередная попытка организовать массовое самоубийство детей и подростков. Мало сомнений в том, что попытки будут продолжены. Может ли Россия победить в этой войне и защитить русских детей?

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