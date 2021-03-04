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Шафран. Русские дети стали мишенями в необъявленной войне Запада против России 04.03.2021

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Шафран 04.03.2021. Русские дети стали мишенями в необъявленной войне Запада против России
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Шафран - Русские дети стали мишенями в необъявленной войне Запада против России (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

Ведущие: Анна Шафран

Недавно в соцсети TikTok была предотвращена очередная попытка организовать массовое самоубийство детей и подростков. Мало сомнений в том, что попытки будут продолжены. Может ли Россия победить в этой войне и защитить русских детей?

 

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