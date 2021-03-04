Шафран - Русские дети стали мишенями в необъявленной войне Запада против России (4 Марта 2021)
Опубликовано: 4 Марта 2021
Ведущие: Анна Шафран
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Недавно в соцсети TikTok была предотвращена очередная попытка организовать массовое самоубийство детей и подростков. Мало сомнений в том, что попытки будут продолжены. Может ли Россия победить в этой войне и защитить русских детей?
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