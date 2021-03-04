Соловьёв LIVE - Современный Израиль, реальность и мифы. АРМАГЕДДОНЫЧ (4 Марта 2021)
Опубликовано: 4 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Ситуация в Армении. 90-летие Горбачёва. Санкции от США и ЕС. Кедми. Голованов. Сила в правде
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о такой стране, как Израиль: о мифах вокруг нее и о реальности.
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