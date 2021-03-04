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Соловьёв LIVE. Современный Израиль, реальность и мифы. АРМАГЕДДОНЫЧ 04.03.2021

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Соловьёв LIVE 04.03.2021. Современный Израиль, реальность и мифы. АРМАГЕДДОНЫЧ
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Соловьёв LIVE - Современный Израиль, реальность и мифы. АРМАГЕДДОНЫЧ (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о такой стране, как Израиль: о мифах вокруг нее и о реальности.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Современный Израиль, реальность и мифы. АРМАГЕДДОНЫЧ (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Умора
4 Марта 2021, 18:50
Ты, потомок хазар (приятелей вещего Олега), принявших иудаизм, какое генетическое отношение имеешь к древним евреям?
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