Политическая Россия - Очередной Starship взорвался, но Маск объявил это перемогой (4 Марта 2021)
Опубликовано: 4 Марта 2021
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Перемогой объявил испытания очередного пепелаца Starship «гуру американского хайтека» Илон Маск. Проходимец подчеркнул, что корабль «приземлился целым», тупо проигнорировав то, что прототип взорвался через 10 минут после приземления.
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