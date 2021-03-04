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Перемогой объявил испытания очередного пепелаца Starship «гуру американского хайтека» Илон Маск. Проходимец подчеркнул, что корабль «приземлился целым», тупо проигнорировав то, что прототип взорвался через 10 минут после приземления.

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