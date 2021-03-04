Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Очередной Starship взорвался, но Маск объявил это перемогой 04.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 04.03.2021. Очередной Starship взорвался, но Маск объявил это перемогой
04.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 01.03.2021 01.03.2021
Еще

Политическая Россия - Очередной Starship взорвался, но Маск объявил это перемогой (4 Марта 2021)

18 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 4 Марта 2021

Перемогой объявил испытания очередного пепелаца Starship «гуру американского хайтека» Илон Маск. Проходимец подчеркнул, что корабль «приземлился целым», тупо проигнорировав то, что прототип взорвался через 10 минут после приземления.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Очередной Starship взорвался, но Маск объявил это перемогой (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу