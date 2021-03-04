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Время покажет. О качестве школьного питания 04.03.2021

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Видео 04.03.2021. Время покажет. О качестве школьного питания
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Видео - Время покажет. О качестве школьного питания (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

В центре внимания массовое отравление детей в школьных столовых Красноярска, групповое изнасилование школьницы в Санкт-Петербурге, обвинения в харрасменте в адрес губернатора Нью-Йорка и скандальное расследование жителя Томска о судьбе его прадеда, который был расстрелян в 1938 году.

 

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