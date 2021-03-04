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Константин Сёмин. Первый космический. Хорьковые цели. Долой Клабхаус! Галопом по Европам 04.03.2021

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Константин Сёмин 04.03.2021. Первый космический. Хорьковые цели. Долой Клабхаус! Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Первый космический. Хорьковые цели. Долой Клабхаус! Галопом по Европам (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

В этом выпуске:
- Роскосмос запустил свой телеканал. Название — “Первый космической”;
- Северный Поток-2 готов на 98 процентов, считают в немецком концерне Uniper, софинансирующем 
строительство;
- Долги малого и среднего бизнеса по кредитам за прошлый год выросли почти на четверть;
- Путин поручил Мишустину и Набиуллиной отрегулировать выдачу кредитов с плавающей процентной ставкой;
- На Украине третья волна коронавируса, но локдауна пока не будет;
- Китай создает крупнейшее в мире хранилище семян;
- За год авиабилеты за границу подорожали почти на 40 процентов;
- Люфтганза отчиталась о рекордных убытках. 6 и 7 миллиардов евро на фоне прибыли в 1 и 2 миллиарда;
- Уолт-Дисней закрывает пятую часть всех своих магазинов в США и Канаде;
- Олигарх Мазепин и его Уралкалий будут спонсировать американскую команду Формулы-1;
- Впервые с 45го Германия вводит полицейское наблюдение за оппозиционной партией, заседающей в парламенте;
- Омский коммерсант Титарев возмутился присвоением объекту имени генерала Карбышева.

 

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