В этом выпуске:

- Роскосмос запустил свой телеканал. Название — “Первый космической”;

- Северный Поток-2 готов на 98 процентов, считают в немецком концерне Uniper, софинансирующем

строительство;

- Долги малого и среднего бизнеса по кредитам за прошлый год выросли почти на четверть;

- Путин поручил Мишустину и Набиуллиной отрегулировать выдачу кредитов с плавающей процентной ставкой;

- На Украине третья волна коронавируса, но локдауна пока не будет;

- Китай создает крупнейшее в мире хранилище семян;

- За год авиабилеты за границу подорожали почти на 40 процентов;

- Люфтганза отчиталась о рекордных убытках. 6 и 7 миллиардов евро на фоне прибыли в 1 и 2 миллиарда;

- Уолт-Дисней закрывает пятую часть всех своих магазинов в США и Канаде;

- Олигарх Мазепин и его Уралкалий будут спонсировать американскую команду Формулы-1;

- Впервые с 45го Германия вводит полицейское наблюдение за оппозиционной партией, заседающей в парламенте;

- Омский коммерсант Титарев возмутился присвоением объекту имени генерала Карбышева.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Первый космический. Хорьковые цели. Долой Клабхаус! Галопом по Европам (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.