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На свободу вышел «скопинский маньяк». В 2000 году житель города Скопин Рязанской области, слесарь Виктор Мохов, похитил двух девушек — 14-летнюю школьницу и 17-летнюю студентку, и удерживал их в подвале в течение четырех лет.

Мохов насиловал и бил их. За четыре года старшая по возрасту девушка родила двух детей. Роды принимала подельница маньяка. Детей в возрасте 3-4 месяцев он отбирал у матери и подбрасывал в соседние жилые дома. Этих детей потом усыновили другие люди. Жертвам маньяка удалось выбраться на свободу, когда Мохов попытался похитить третью девушку.

Сейчас, когда 70-летний Виктор Мохов на свободе, над ним установлен надзор на шесть лет по месту жительства. В этот период ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района.

Также он должен будет дважды в месяц являться в ОВД для регистрации. Какие меры должны применяться к маньякам и насильникам? Обсудили этот вопрос с депутатом Госдумы, заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» Олегом Ниловым и членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евой Меркачевой.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Скопинский маньяк» освободился после 17 лет в колонии. Как поступать с подобными преступниками (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.