Соловьёв LIVE - Вербовка новых власовцев. Маньяку заплатили миллион за шоу? Третий Рим (4 Марта 2021)
Опубликовано: 4 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Роман Голованов представляет — «Третий Рим»!
ВЕРБОВКА НОВЫХ ВЛАСОВЦЕВ
Школьник - матери: «Холокоста не было! Всё выдумали ж* Воевали под дулами НКВД! С путинистами и совками говорить бесполезно!» Невзорова, Навальные, Быковы, Зубовых - кто продит Гитлерюгент 21 века?
ДОНБАС В ШАГЕ ОТ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ?
Сотни украинских мин бомбили территорию ДНР. ВСУ готовится к наступлению? Выдержит ли удар Донецк? И когда республики войдут в состав России?
МАНЬЯКУ ЗАПЛАТИЛИ МИЛЛИОН НА ШОУ?
Скопинскмй маньяк четыре года настловал в тайном бункере двух несовершеннолетних девочек. Спустя 17 лет он на свободе. Почему его с радостью ждут федеральные каналы и готовы платить миллионы за интервью? Когда мы перешли грань адекватности в шоу?
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