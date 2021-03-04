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Соловьёв LIVE. Вербовка новых власовцев. Маньяку заплатили миллион за шоу? Третий Рим 04.03.2021

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Соловьёв LIVE 04.03.2021. Вербовка новых власовцев. Маньяку заплатили миллион за шоу? Третий Рим
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Соловьёв LIVE - Вербовка новых власовцев. Маньяку заплатили миллион за шоу? Третий Рим (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Роман Голованов представляет — «Третий Рим»! 

 

ВЕРБОВКА НОВЫХ ВЛАСОВЦЕВ
Школьник - матери: «Холокоста не было! Всё выдумали ж* Воевали под дулами НКВД! С путинистами и совками говорить бесполезно!» Невзорова, Навальные, Быковы, Зубовых - кто продит Гитлерюгент 21 века?

 

ДОНБАС В ШАГЕ ОТ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ?
Сотни украинских мин бомбили территорию ДНР. ВСУ готовится к наступлению? Выдержит ли удар Донецк? И когда республики войдут в состав России?

 

МАНЬЯКУ ЗАПЛАТИЛИ МИЛЛИОН НА ШОУ?
Скопинскмй маньяк четыре года настловал в тайном бункере двух несовершеннолетних девочек. Спустя 17 лет он на свободе. Почему его с радостью ждут федеральные каналы и готовы платить миллионы за интервью? Когда мы перешли грань адекватности в шоу?

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:
— Дмитрий Стешин
— Эдуард Петров
— Александр Домрин

 

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