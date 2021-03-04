Россия сама создала себе эту проблему! Кедми о санкциях США и силе закона в деле Навального

Роман Голованов представляет — «Третий Рим»!

ВЕРБОВКА НОВЫХ ВЛАСОВЦЕВ

Школьник - матери: «Холокоста не было! Всё выдумали ж* Воевали под дулами НКВД! С путинистами и совками говорить бесполезно!» Невзорова, Навальные, Быковы, Зубовых - кто продит Гитлерюгент 21 века?

ДОНБАС В ШАГЕ ОТ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ?

Сотни украинских мин бомбили территорию ДНР. ВСУ готовится к наступлению? Выдержит ли удар Донецк? И когда республики войдут в состав России?

МАНЬЯКУ ЗАПЛАТИЛИ МИЛЛИОН НА ШОУ?

Скопинскмй маньяк четыре года настловал в тайном бункере двух несовершеннолетних девочек. Спустя 17 лет он на свободе. Почему его с радостью ждут федеральные каналы и готовы платить миллионы за интервью? Когда мы перешли грань адекватности в шоу?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:

— Дмитрий Стешин

— Эдуард Петров

— Александр Домрин

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