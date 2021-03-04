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Дождь. Навальный: быт в СИЗО, странный иск от бюро переводов. Тихановская ищет в Швейцарии активы Лукашенко 04.03.2021

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Телеканал Дождь 04.03.2021. Навальный: быт в СИЗО, странный иск от бюро переводов. Тихановская ищет в Швейцарии активы Лукашенко
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Телеканал Дождь - Навальный: быт в СИЗО, странный иск от бюро переводов. Тихановская ищет в Швейцарии активы Лукашенко (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

Основатели бюро переводов Ex Libris подали иск к политику Алексею Навальному с требованием моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей за «физические и нравственные страдания», которые они испытали из-за его деятельности. 

 

Алексей Навальный сообщил, что находится в СИЗО во Владимирской области и связи с внешним миром у него нет. В качестве «развлечения» в СИЗО он сушит сухари.

 

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская рассказала о нескольких причинах визита в Швейцарию, среди которых — поиск активов президента Александра Лукашенко. 
Визит Тихановской в Швейцарию запланирован с 7 по 10 марта.

 

В декабре 2020 года Швейцария ввела санкции против Лукашенко вслед ЕС. Ограничительные меры включают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

 

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