«Хорошо понимает Путина и очень его не любит»: Леонид Гозман о новом главе ЦРУ

Осада Соболь. Что не так с уголовным делом против соратницы Навального

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Основатели бюро переводов Ex Libris подали иск к политику Алексею Навальному с требованием моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей за «физические и нравственные страдания», которые они испытали из-за его деятельности.

Алексей Навальный сообщил, что находится в СИЗО во Владимирской области и связи с внешним миром у него нет. В качестве «развлечения» в СИЗО он сушит сухари.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская рассказала о нескольких причинах визита в Швейцарию, среди которых — поиск активов президента Александра Лукашенко.

Визит Тихановской в Швейцарию запланирован с 7 по 10 марта.

В декабре 2020 года Швейцария ввела санкции против Лукашенко вслед ЕС. Ограничительные меры включают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Навальный: быт в СИЗО, странный иск от бюро переводов. Тихановская ищет в Швейцарии активы Лукашенко (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.