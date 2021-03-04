«1984» с рекламой, пакет запретов и фейк-памятник. «Утренняя Родина» с Антоном Пикули

Что не так с уголовным делом против Любови Соболь

В сегодняшнем эфире «России будущего» Леонид Волков расскажет, что известно о местонахождении Алексея Навального, как власти отвлекают внимание от протестов, зачем нужны санкции против путинских силовиков, а также о высказываниях Путина про «использование несовершеннолетних» в «хорьковых целях» и других важных темах недели.

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