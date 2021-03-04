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Навальный LIVE. Где Навальный. Давление на НКО. Хорьковые цели 04.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 04.03.2021. Где Навальный. Давление на НКО. Хорьковые цели
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Алексей Навальный LIVE - Где Навальный. Давление на НКО. Хорьковые цели (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

В сегодняшнем эфире «России будущего» Леонид Волков расскажет, что известно о местонахождении Алексея Навального, как власти отвлекают внимание от протестов, зачем нужны санкции против путинских силовиков, а также о высказываниях Путина про «использование несовершеннолетних» в «хорьковых целях» и других важных темах недели.

 

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