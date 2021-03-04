Царьград. Главное. Офшоры Кипра и Латвии закрылись: куда побежали толстосумы и жулики из России 01.03.2021

ФНС ведет работу над блокчейн-платформой для предоставления банкам «досье» заемщиков - профиля с необходимыми для выдачи кредита документами и оценкой рисков. Эксперты ожидают, что это сократит время предоставления займа и снизит его стоимость.

Однако, данный шаг, может привести к утечкам информации со стороны кредитных учреждений. Ранее стало известно, что почти 90% российских государственных мобильных приложений передают данные о российских пользователях американским компаниям. Большая часть трекеров, используемых в государственных мобильных приложениях, принадлежит компаниям из США (86%) — Google, Facebook, Microsoft.

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