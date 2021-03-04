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Царьград. Главное. В России с 2021 года начнут собирать налоги по-новому: к чему готовиться 04.03.2021

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Царьград. Главное 04.03.2021. В России с 2021 года начнут собирать налоги по-новому: к чему готовиться
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Царьград. Главное - В России с 2021 года начнут собирать налоги по-новому: к чему готовиться (4 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 4 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

ФНС ведет работу над блокчейн-платформой для предоставления банкам «досье» заемщиков - профиля с необходимыми для выдачи кредита документами и оценкой рисков. Эксперты ожидают, что это сократит время предоставления займа и снизит его стоимость.

 

Однако, данный шаг, может привести к утечкам информации со стороны кредитных учреждений. Ранее стало известно, что почти 90% российских государственных мобильных приложений передают данные о российских пользователях американским компаниям. Большая часть трекеров, используемых в государственных мобильных приложениях, принадлежит компаниям из США (86%) — Google, Facebook, Microsoft.

 

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