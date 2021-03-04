Соловьёв LIVE - Каникулы Навального. Что он делал в Германии, Испании и Швейцарии? Стена Сосновского (4 Марта 2021)
Опубликовано: 4 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Еще
В эфире — «Стена Сосновского»!
Раскроем тайны: что делал пациент в Германии, Испании и Швейцарии?
Как националист «пользует» еврейское лобби в России?
Об этом поговорим в нашем эфире с экспертами.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Каникулы Навального. Что он делал в Германии, Испании и Швейцарии? Стена Сосновского (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.