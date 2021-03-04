Смотрите в этом выпуске: волонтерское движение "Мы вместе" отмечает первую годовщину создания; как защитить российских детей от манипуляций в интернете, обсудили на встрече с президентом; ФСБ предотвратила крупный теракт в Калининградской области; в Новосибирске глава правительства посетит научный центр «Вектор»; во Владивостоке пожарные не смогли пробраться через припаркованные машины и спасти из огня детей; премьера Первого канала — многосерийный фильм «Угрюм-река»; прошло три года с начала расследования «дела Скрипалей.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.