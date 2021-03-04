Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Мешает работать Путину: основатели бюро переводов подали странный иск к Навальному на 10 млн рублей 04.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 04.03.2021. Мешает работать Путину: основатели бюро переводов подали странный иск к Навальному на 10 млн рублей
04.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 03.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - Мешает работать Путину: основатели бюро переводов подали странный иск к Навальному на 10 млн рублей (4 Марта 2021)

7 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 4 Марта 2021

Основатели бюро переводов Ex Libris Геннадий и Олег Егоровы подали иск к политику Алексею Навальному с требованием моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей за «физические и нравственные страдания», которые они испытали из-за его деятельности. 

 

Соответчиком по иску указан Google — от его сервиса YouTube Егоровы требуют удалить канал Навального. Он, по их мнению, мешает президенту России Владимиру Путину «осуществлять руководство внешней политикой и исполнять иные функции».

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Мешает работать Путину: основатели бюро переводов подали странный иск к Навальному на 10 млн рублей (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу