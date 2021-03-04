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Основатели бюро переводов Ex Libris Геннадий и Олег Егоровы подали иск к политику Алексею Навальному с требованием моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей за «физические и нравственные страдания», которые они испытали из-за его деятельности.

Соответчиком по иску указан Google — от его сервиса YouTube Егоровы требуют удалить канал Навального. Он, по их мнению, мешает президенту России Владимиру Путину «осуществлять руководство внешней политикой и исполнять иные функции».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Мешает работать Путину: основатели бюро переводов подали странный иск к Навальному на 10 млн рублей (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.