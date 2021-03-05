Утренний разворот - Маша Майерс и Алексей Нарышкин (5 Марта 2021)
Опубликовано: 5 Марта 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Денис Коротков, Никита Могутин 03.03.2021
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Ася Рак, экономический обозреватель.
Авторубрика. Петр Шкуматов, координатор сообщества «Синие Ведерки».
Самсон Шоладеми, журналист, политтехнолог, создатель телеграм-каналов "Реальная жизнь ВАО" и "ЮВАО инферно".
Денис Пшеничный, сын убитого в СИЗО Валерия Пшеничного.
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