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Дождь. Сергей Гуриев о том, почему отравили Навального и как Запад продолжит наказывать Кремль 05.03.2021

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Телеканал Дождь 05.03.2021. Сергей Гуриев о том, почему отравили Навального и как Запад продолжит наказывать Кремль
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Телеканал Дождь - Сергей Гуриев о том, почему отравили Навального и как Запад продолжит наказывать Кремль (5 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

В гостях у Юлии Таратуты — экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев. Он рассказал о том, в какой именно момент было принято решение об отравлении политика Алексея Навального, объяснил логику власти, заявляющей об ограничении доступа россиян к интернету (а также рассказал, почему это не получится).

 

Кроме того, поговорили о реальным эффекте санкций США, введенных из-за ареста Навального — Гуриев объяснил, почему этот шаг действительно важен, и заявил, что не стоит недооценивать Запад, который на этом не остановится.

 

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