Осада Соболь. Что не так с уголовным делом против соратницы Навального

«Скопинский маньяк» освободился после 17 лет в колонии. Как поступать с подобными преступниками

В гостях у Юлии Таратуты — экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев. Он рассказал о том, в какой именно момент было принято решение об отравлении политика Алексея Навального, объяснил логику власти, заявляющей об ограничении доступа россиян к интернету (а также рассказал, почему это не получится).

Кроме того, поговорили о реальным эффекте санкций США, введенных из-за ареста Навального — Гуриев объяснил, почему этот шаг действительно важен, и заявил, что не стоит недооценивать Запад, который на этом не остановится.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Сергей Гуриев о том, почему отравили Навального и как Запад продолжит наказывать Кремль (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.