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Открытый эфир. «Планета НАТО» и тревога Байдена 04.03.2021

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Открытый эфир 04.03.2021. «Планета НАТО» и тревога Байдена
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Открытый эфир - «Планета НАТО» и тревога Байдена (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Шум и ГУМ: с какой целью США создают мини-НАТО, а точнее военный альянс в Черноморском регионе, в который войдут Грузия, Украина и Молдавия?

 

- «На какой планете живет НАТО?» - под таким заголовком вышла статья независимых европейских журналистов, написанная после обнародования концепции военного альянса «Единство в новой эре», рассчитанной до 2030 года.

 

- «Хайли лайкли» - 3 года: 4 марта 2018 года в Солсбери случился инцидент со Скрипалями; Лондон без всяких доказательств, но с «большой вероятностью» заявил, что использовалось боевое вещество «Новичок», и обвинил в случившемся Москву.

 

- Афганское обострение: из достоверных источников стало известно, что талибы собираются открыть новый военный сезон.

 

- Байден бьет тревогу: президент США призвал премьер-министра Канады увеличить военный бюджет и срочно модернизировать систему NORAD - линию радиолокационной обороны Северной Америки. Неужели грозная сеть РЛС безнадежно устарела?

 

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