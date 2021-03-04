- Шум и ГУМ: с какой целью США создают мини-НАТО, а точнее военный альянс в Черноморском регионе, в который войдут Грузия, Украина и Молдавия?

- «На какой планете живет НАТО?» - под таким заголовком вышла статья независимых европейских журналистов, написанная после обнародования концепции военного альянса «Единство в новой эре», рассчитанной до 2030 года.

- «Хайли лайкли» - 3 года: 4 марта 2018 года в Солсбери случился инцидент со Скрипалями; Лондон без всяких доказательств, но с «большой вероятностью» заявил, что использовалось боевое вещество «Новичок», и обвинил в случившемся Москву.

- Афганское обострение: из достоверных источников стало известно, что талибы собираются открыть новый военный сезон.

- Байден бьет тревогу: президент США призвал премьер-министра Канады увеличить военный бюджет и срочно модернизировать систему NORAD - линию радиолокационной обороны Северной Америки. Неужели грозная сеть РЛС безнадежно устарела?

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