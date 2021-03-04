Между тем с Наталией Метлиной

Между тем. Кризис в Армении 01.03.2021

Председатель Евросовета Шарль Мишель с 28 февраля по 3 марта объехал с визитами Молдову, Грузию и Украину. Главный посыл встреч с государственными деятелями и политиками - показать, что «Евросоюз поддерживает суверенитет этих стран, территориальную целостность и проведение реформ».

О чем шла речь во время встреч Мишеля на Украине с представителями операции Объединенных сил, мониторинговой миссии ОБСЕ и организациями, которые оказывают гуманитарную помощь Донбассу? Что означает одобрение им роспуска парламента в Молдове?

Зачем еврочиновник ездил на границу Грузии с Южной Осетией? Чем объясняется выбор для визита именно этих стран? Турне главы Евросовета - это демонстрация дружеского расположения ЕС к этим государствам или прямое вмешательство в их внутренние дела?

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