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Между тем. Цена «Европоддержки» 04.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 04.03.2021. Цена «Европоддержки»
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Между тем с Наталией Метлиной - Цена «Европоддержки» (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Председатель Евросовета Шарль Мишель с 28 февраля по 3 марта объехал с визитами Молдову, Грузию и Украину. Главный посыл встреч с государственными деятелями и политиками - показать, что «Евросоюз поддерживает суверенитет этих стран, территориальную целостность и проведение реформ».

 

О чем шла речь во время встреч Мишеля на Украине с представителями операции Объединенных сил, мониторинговой миссии ОБСЕ и организациями, которые оказывают гуманитарную помощь Донбассу? Что означает одобрение им роспуска парламента в Молдове?

 

Зачем еврочиновник ездил на границу Грузии с Южной Осетией? Чем объясняется выбор для визита именно этих стран? Турне главы Евросовета - это демонстрация дружеского расположения ЕС к этим государствам или прямое вмешательство в их внутренние дела?

 

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