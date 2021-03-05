«Скопинский маньяк» освободился после 17 лет в колонии. Как поступать с подобными преступниками

Сергей Гуриев о том, почему отравили Навального и как Запад продолжит наказывать Кремль

В новой колонке Юлия Таратута разбирает выступление Владимира Путина на коллегии МВД, в котором тот заявил о необходимости «выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия» и назвал интересы таких людей «хорьковыми». Что имеет в виду президент, от кого именно он хочет защищать молодежь и почему обвинения в политической (и не только) «педофилии» стали таким популярным приемом для Кремля?

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Путин против «хорьков»: кого президент считает вредителями? Нюансы с Юлией Таратутой (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.