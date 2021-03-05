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Дождь. Путин против «хорьков»: кого президент считает вредителями? Нюансы с Юлией Таратутой 05.03.2021

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Телеканал Дождь 05.03.2021. Путин против «хорьков»: кого президент считает вредителями? Нюансы с Юлией Таратутой
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Телеканал Дождь - Путин против «хорьков»: кого президент считает вредителями? Нюансы с Юлией Таратутой (5 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

В новой колонке Юлия Таратута разбирает выступление Владимира Путина на коллегии МВД, в котором тот заявил о необходимости «выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия» и назвал интересы таких людей «хорьковыми». Что имеет в виду президент, от кого именно он хочет защищать молодежь и почему обвинения в политической (и не только) «педофилии» стали таким популярным приемом для Кремля?

 

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