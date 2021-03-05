Соловьёв LIVE - Сергей Михеев о Боге, нелюбви к Ельцину, Путине, Горбачеве и бесах Навального (5 Марта 2021)
Опубликовано: 5 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Сергей Михеев дал большое интервью Владимиру Соловьеву:
- Зачем пошел в политику? Почему согласился на предложение Захара Прилепина?
- О необычном жизненном пути, образе интеллигентного мальчика, английской спецшколе и знаках зодиака
- Об образовании и выборе между учебой и деньгами
- О Боге, добре и зле
- О работе и служении. Как мужчине приблизится к Богу?
- О поездке в Америку и слухах о вербовке
- Что есть зло? Как определить с кем бороться?
- О России, православии и уничтожении христианства
- Навальный верующий человек?
- О борьбе против строительства храмов и богоборчестве
- О войне Навального против храмов, тщеславии и гордыне
- Об оппозиционной тусовке и почему отошел от них?
- Об отношении к постсоветским лидерам. Кто вызывает личное уважение?
- О Горбачёве и Ельцине
- "Это было страшно". О Путине, войне на Кавказе и восстановлении российской государственности.
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