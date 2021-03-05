Сергей Михеев дал большое интервью Владимиру Соловьеву:

- Зачем пошел в политику? Почему согласился на предложение Захара Прилепина?

- О необычном жизненном пути, образе интеллигентного мальчика, английской спецшколе и знаках зодиака

- Об образовании и выборе между учебой и деньгами

- О Боге, добре и зле

- О работе и служении. Как мужчине приблизится к Богу?

- О поездке в Америку и слухах о вербовке

- Что есть зло? Как определить с кем бороться?

- О России, православии и уничтожении христианства

- Навальный верующий человек?

- О борьбе против строительства храмов и богоборчестве

- О войне Навального против храмов, тщеславии и гордыне

- Об оппозиционной тусовке и почему отошел от них?

- Об отношении к постсоветским лидерам. Кто вызывает личное уважение?

- О Горбачёве и Ельцине

- "Это было страшно". О Путине, войне на Кавказе и восстановлении российской государственности.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Сергей Михеев о Боге, нелюбви к Ельцину, Путине, Горбачеве и бесах Навального (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.