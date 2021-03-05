Алексей Навальный LIVE - Увольнения, угрозы Центом «Э», допросы СК, или как Путин борется с бедностью (5 Марта 2021)
Опубликовано: 5 Марта 2021
Ведущие: Алексей Навальный
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С каждым годом реальные доходы россиян снижаются, а за чертой бедности находится уже почти 20 миллионов человек. Путин решает эти проблемы в своем репрессивном стиле — тех, кто жалуется на низкую зарплату, увольняют, запугивают, вызывают на допрос в СК, к ним приходят сотрудники Центра «Э».
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