«1984» с рекламой, пакет запретов и фейк-памятник. «Утренняя Родина» с Антоном Пикули

Что не так с уголовным делом против Любови Соболь

С каждым годом реальные доходы россиян снижаются, а за чертой бедности находится уже почти 20 миллионов человек. Путин решает эти проблемы в своем репрессивном стиле — тех, кто жалуется на низкую зарплату, увольняют, запугивают, вызывают на допрос в СК, к ним приходят сотрудники Центра «Э».

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Увольнения, угрозы Центом «Э», допросы СК, или как Путин борется с бедностью (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.