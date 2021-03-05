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Навальный LIVE. Увольнения, угрозы Центом «Э», допросы СК, или как Путин борется с бедностью 05.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 05.03.2021. Увольнения, угрозы Центом «Э», допросы СК, или как Путин борется с бедностью
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Алексей Навальный LIVE - Увольнения, угрозы Центом «Э», допросы СК, или как Путин борется с бедностью (5 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

С каждым годом реальные доходы россиян снижаются, а за чертой бедности находится уже почти 20 миллионов человек. Путин решает эти проблемы в своем репрессивном стиле — тех, кто жалуется на низкую зарплату, увольняют, запугивают, вызывают на допрос в СК, к ним приходят сотрудники Центра «Э».

 

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