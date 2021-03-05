Алексей Мартынов. Дзержинский против Невского: кому это выгодно

Про развал СССР: предательство должно быть наказано

В интервью ресурсу «Украина.РУ» поговорили о новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду», грядущих парламентских выборах, возвращении памятника Дзержинскому, украинском направлении внешней политики России, а также о образе будущего для России.

-​ Почему Николай Стариков решил принять участие в парламентских выборах в Госдуму РФ?

-​ О новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»

-​ О памятнике Дзержинскому, противостоянии «левых» и «правых» в современной России

-​ Оптимальная политическая система для России

- Как решить вопрос участия в голосовании жителей ЛДНР на выборах в Госдуму РФ?

- Перестановки на украинском направлении: что нужно изменить?

- Нужно ли ужесточить позицию РФ по Белоруссии?

Смотрите онлайн Николай Стариков О России будущего, кремлевской прописке для Донбасса и СССР 2.0 (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.