Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. О России будущего, кремлевской прописке для Донбасса и СССР 2.0 05.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 05.03.2021. О России будущего, кремлевской прописке для Донбасса и СССР 2.0
05.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 01.03.2021 01.03.2021 28.02.2021 27.02.2021 26.02.2021 25.02.2021 24.02.2021
Еще

Николай Стариков - О России будущего, кремлевской прописке для Донбасса и СССР 2.0 (5 Марта 2021)

23 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 5 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В интервью ресурсу «Украина.РУ» поговорили о новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду», грядущих парламентских выборах, возвращении памятника Дзержинскому, украинском направлении внешней политики России, а также о образе будущего для России.

 

-​ Почему Николай Стариков решил принять участие в парламентских выборах в Госдуму РФ?

-​ О новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
-​ О памятнике Дзержинскому, противостоянии «левых» и «правых» в современной России
-​ Оптимальная политическая система для России
- Как решить вопрос участия в голосовании жителей ЛДНР на выборах в Госдуму РФ?
- Перестановки на украинском направлении: что нужно изменить?
- Нужно ли ужесточить позицию РФ по Белоруссии?

 

Смотрите онлайн Николай Стариков О России будущего, кремлевской прописке для Донбасса и СССР 2.0 (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу