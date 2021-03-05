Николай Стариков - О России будущего, кремлевской прописке для Донбасса и СССР 2.0 (5 Марта 2021)
Опубликовано: 5 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В интервью ресурсу «Украина.РУ» поговорили о новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду», грядущих парламентских выборах, возвращении памятника Дзержинскому, украинском направлении внешней политики России, а также о образе будущего для России.
- Почему Николай Стариков решил принять участие в парламентских выборах в Госдуму РФ?
- О новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
- О памятнике Дзержинскому, противостоянии «левых» и «правых» в современной России
- Оптимальная политическая система для России
- Как решить вопрос участия в голосовании жителей ЛДНР на выборах в Госдуму РФ?
- Перестановки на украинском направлении: что нужно изменить?
- Нужно ли ужесточить позицию РФ по Белоруссии?
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