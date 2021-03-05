Телеканал Дождь - Суд над Любовью Соболь. Будут ли новые санкции? Бал Жириновского в честь 8 марта (5 Марта 2021)
Опубликовано: 5 Марта 2021
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Суд над Любовью Соболь по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Навального назначили на 10 марта.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил россиян с Международным женским днем и призвал возродить балы по всей России, особенно в праздничные дни.
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