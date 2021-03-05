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Время покажет. Интернет в законе 05.03.2021

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Видео 05.03.2021. Время покажет. Интернет в законе
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Видео - Время покажет. Интернет в законе (5 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

Безопасность детей и подростков в интернете стала центральной темой встречи президента России Владимира Путина с волонтерами движения «Мы вместе». В начале недели родители столичных подростков получили предупреждение о том, что в одной из социальных сетей детей призывают к самоубийству. Как ограничить интернет-контент, призывающий к насилию и пропагандирующем жестокость?

 

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