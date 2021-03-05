Сергей Гуриев о том, почему отравили Навального и как Запад продолжит наказывать Кремль

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США и Великобритания могут ввести новые санкции против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Самые экстремальные меры, на которые может пойти запад — это санкции в отношении российского госдолга.

Но, скорее всего, ограничения коснутся физических лиц — российских бизнесменов. Для этого США могут воспользоваться «законом Магнитского», который позволяет вводить санкции против тех, кто причастен к нарушениям прав человека или коррупции. Повод для введения новых ограничений — применение химического оружия на территории России и нежелание расследовать отравление Алексея Навального.

По словам Дмитрия Пескова, все это «безумные позывы», которые, выразил надежду Песков, останутся в СМИ и не будут реализованы. По его словам, Россия давно уничтожила запасы химоружия, а в Кремле есть разные сценарии, в случае введения санкций, чтобы защитить российский бизнес. Обсудили эту новость с Сергеем Хестановым, советником по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер».

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