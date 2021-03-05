Почему с Лукашенко лучше не обниматься? И что такое «вырусь»

О радикальном изменении подхода к распространению «демократии» заявил глава Госдепартамента США. Высказывание Энтони Блинкена о том, что Вашингтон больше на намерен силой «свергать режимы», вызвало интерес по всему миру. Наши сограждане сомневаются, что США и правда готовы отказаться от политики вмешательства в чужие дела.

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