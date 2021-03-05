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Политическая Россия. Ослабевшие США «передумали» силой распространять «демократию» 05.03.2021

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Политическая Россия 05.03.2021. Ослабевшие США «передумали» силой распространять «демократию»
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Политическая Россия - Ослабевшие США «передумали» силой распространять «демократию» (5 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 5 Марта 2021

О радикальном изменении подхода к распространению «демократии» заявил глава Госдепартамента США. Высказывание Энтони Блинкена о том, что Вашингтон больше на намерен силой «свергать режимы», вызвало интерес по всему миру. Наши сограждане сомневаются, что США и правда готовы отказаться от политики вмешательства в чужие дела.

 

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