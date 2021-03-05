Соцсети атакуют, призывы к детским суицидам как новый вид бизнеса, что со всем этим делать? Америку не остановить, Россия вновь под огнем санкций, за что на этот раз? Сухари и лапша Навального, в новом СИЗО осужденный блогер не скучает, питается регулярно, но несколько однообразно. Его сторонники привыкли считать Алексея чуть ли не всенародным любимцем, но что показал опрос на улице?

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