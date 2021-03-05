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Место встречи. Наш дом - наша крепость 05.03.2021

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Место встречи 05.03.2021. Наш дом - наша крепость
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Место встречи - Наш дом - наша крепость (5 Марта 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 5 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Желание начало просыпаться в людях узнать свою страну. Почему Россиянам предстоит привыкать к отдыху у себя на родине? И возможностей таких ну огромное количество. Сможет ли отечественный туризм конкурировать с заграничным и почему поездки за рубеж снова стали уделом богатых?

 

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