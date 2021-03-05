Россия в представлении администрации Байдена это оборотень, победить которого можно лишь волшебной пулей, такую сказочную версию отношений между странами озвучила Джен Псаки. Она же уточнила, что ту самую пулю Вашингтон еще не использовал, но это только пока.

В понимании руководства Штатов перезапуск возможен лишь в случае, когда Россия начнет жить исключительно по заданным из-за рубежа правилам.

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