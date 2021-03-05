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В 2020 году, по данным FT, Китай вложил в собственную экономику 35 трлн юаней или $5,4 трлн – это почти на 40% процентов больше, чем годом ранее. Экономика Поднебесной – единственная экономика в мире, которая уже вышла из коронакризиса и завершила 2020-й в положительной зоне.

В 2021-м рост ВВП прогнозируется на уровне 7,5%. Между тем, Пекин «крайне обеспокоен» рисками, возникающими из-за «пузырей», надутых на глобальных финансовых рынках, которые могут привести к существенной коррекции.

Поднебесная уже в ближайшее время может стать экономикой №1, в то время, как России может покинуть ТОП-10 экономик мира. В каком направлении движется мировая экономика с учетом «затухания» Запада и мощного развития Китая? Где в этой системе координат Россия?

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