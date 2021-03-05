Сергей Гуриев о том, почему отравили Навального и как Запад продолжит наказывать Кремль

Партия ЛДПР решила провести свой собственный праздник в Колонном зале Дома Союзов. «Три дня праздников: суббота, воскресенье, понедельник. Вся страна танцует», — сказал лидер партии Владимир Жириновский, открывая бал «Мелодия цветов», посвященный 8 марта.

По словам лидера ЛДПР, надо возродить балы по всей России. И для этого есть вся нужная инфраструктура. Журналистка Дождя Марфа Смирнова находилась в Колонном зале и рассказала подробности в прямом включение с бала ЛДПР. Ей удалось задать Жириновскому вопрос, может ли в России президентом стать женщина.

«У нас ни в Конституции, ни в реальной жизни нет никакой дискриминации. Но, вы же знаете, великая императрица Екатерина II, Елизавета Петровна, сколько их было... Но сегодня в условиях вот этого жуткого мира, когда все на волоске висит, то, к сожалению, она не сможет, и народ не проголосует», — заявил Жириновский. На вопрос, почему народ не проголосует за женщину, он сказал, что «мы живем в ожидании войны».

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