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Дождь. Что Жириновский говорил о сексе до брака, Юлии Навальной и Камале Харрис 05.03.2021

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Телеканал Дождь 05.03.2021. Что Жириновский говорил о сексе до брака, Юлии Навальной и Камале Харрис
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Телеканал Дождь - Что Жириновский говорил о сексе до брака, Юлии Навальной и Камале Харрис (5 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

Партия ЛДПР решила провести свой собственный праздник в Колонном зале Дома Союзов. «Три дня праздников: суббота, воскресенье, понедельник. Вся страна танцует», — сказал лидер партии Владимир Жириновский, открывая бал «Мелодия цветов», посвященный 8 марта.

 

По словам лидера ЛДПР, надо возродить балы по всей России. И для этого есть вся нужная инфраструктура. Журналистка Дождя Марфа Смирнова находилась в Колонном зале и рассказала подробности в прямом включение с бала ЛДПР. Ей удалось задать Жириновскому вопрос, может ли в России президентом стать женщина.

 

«У нас ни в Конституции, ни в реальной жизни нет никакой дискриминации. Но, вы же знаете, великая императрица Екатерина II, Елизавета Петровна, сколько их было... Но сегодня в условиях вот этого жуткого мира, когда все на волоске висит, то, к сожалению, она не сможет, и народ не проголосует», — заявил Жириновский. На вопрос, почему народ не проголосует за женщину, он сказал, что «мы живем в ожидании войны».

 

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