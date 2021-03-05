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Константин Сёмин. Экстремальные санкции. Отменят ЕГЭ? Смола на орбите. Галопом по Европам 05.03.2021

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Константин Сёмин 05.03.2021. Экстремальные санкции. Отменят ЕГЭ? Смола на орбите. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Экстремальные санкции. Отменят ЕГЭ? Смола на орбите. Галопом по Европам (5 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 5 Марта 2021

В этом выпуске:
- физлица только за последнюю неделю февраля вложили в российские акции почти 30 миллиардов рублей;
- Кудрин займется либеральным образованием молодежи отдельно от питерского госуниверситета;
- Рособрнадзор задумался об отмене или реформе ЕГЭ;
- Китайский парламент обсудил следующую пятилетку;
- Российские военные распилили почти 7 миллиардов рублей на поставках радиостанций «Азарт»;
- Вашингтон и Лондон готовят новые «экстремальные санкции» против России за применение химического оружия;
- В Молдавии снова забастовка железнодорожников;
- Австралия осталась без четверти миллиона доз вакцины АстраЗенека;
- Штаты за прошлый год утратили статус самого привлекательного работодателя для иностранцев;
- На МКС отправляют партию североафриканской смолы, чтобы заделать трещину в российском модуле «Звезда».

 

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