В этом выпуске:

- физлица только за последнюю неделю февраля вложили в российские акции почти 30 миллиардов рублей;

- Кудрин займется либеральным образованием молодежи отдельно от питерского госуниверситета;

- Рособрнадзор задумался об отмене или реформе ЕГЭ;

- Китайский парламент обсудил следующую пятилетку;

- Российские военные распилили почти 7 миллиардов рублей на поставках радиостанций «Азарт»;

- Вашингтон и Лондон готовят новые «экстремальные санкции» против России за применение химического оружия;

- В Молдавии снова забастовка железнодорожников;

- Австралия осталась без четверти миллиона доз вакцины АстраЗенека;

- Штаты за прошлый год утратили статус самого привлекательного работодателя для иностранцев;

- На МКС отправляют партию североафриканской смолы, чтобы заделать трещину в российском модуле «Звезда».

Смотрите онлайн Константин Сёмин Экстремальные санкции. Отменят ЕГЭ? Смола на орбите. Галопом по Европам (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.