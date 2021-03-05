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С 8 марта в Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, им разблокируют социальные карты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Но при этом, пользуясь случаем, я обращаюсь к этой категории москвичей. Ваш возраст и ваши хронические заболевания — это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя», — заявил Собянин.



В Москве из-за пандемии коронавируса с 9 октября 2020 года приостановили льготный проезд для жителей старше 65 лет, школьников, студентов и граждан, имеющих хронические заболевания. Транспортные карты учащихся разблокировали 22 января.

Владельцы сети магазинов FixPrice Сергей Ломакин и Артем Хачатрян стали миллиардерами после выхода компании на IPO, сообщает Forbes. Состояние каждого из них теперь оценивается в 3,4 миллиарда долларов.



Компания разместила около 21% всех выпущенных акций на Лондонской бирже по цене 9,75 доллара за штуку. До этого Ломакину и Хачатряну принадлежало по 354 миллиона акций (41,66%) компании, сейчас — по 301,2 миллиона. Таким образом, в ходе IPO каждый из них продал по 52,9 миллиона акций, и заработал по 516 миллионов долларов, подсчитал Forbes.

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