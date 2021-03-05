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Время покажет. Россия под огнем санкций 05.03.2021

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Видео 05.03.2021. Время покажет. Россия под огнем санкций
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Видео - Время покажет. Россия под огнем санкций (5 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

США и Великобритания могут ввести санкции против России «за применение химического оружия». Также уточняется, что администрация президента США Джо Байдена может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга.

 

Также эксперты обсуждаю последние события на Украине,  в том числе заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том,  что украинцы смогут получить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами, кроме Российской Федерации.

 

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