Сергей Михеев. Вы в очередной раз сожрали конфетку с говном!..

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США и Великобритания могут ввести санкции против России «за применение химического оружия». Также уточняется, что администрация президента США Джо Байдена может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга.

Также эксперты обсуждаю последние события на Украине, в том числе заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что украинцы смогут получить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами, кроме Российской Федерации.

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