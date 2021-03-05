Сергей Михеев. Вы в очередной раз сожрали конфетку с говном!..

Вечер с Соловьевым. Если начнут качать Донбасс, все Навальные с Лариными и Соболями вылетят как пробка из бутылки

В США продолжают бороться с «неполиткорректной» литературой. На этот раз решили бойкотировать творчество самого продаваемого детского писателя на английском языке Доктора Сьюза. Издательство прекратило публикацию шести книг, обнаружив в них расизм.

Также в центре внимания экспертов условия содержания Алексея Навального в колонии, особенности борьбы с расизмом в США, а также инициатива депутатов Госдумы запретить аборты в частных клиниках.

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