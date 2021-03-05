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Время покажет. США: борьба с расизмом 05.03.2021

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Видео 05.03.2021. Время покажет. США: борьба с расизмом
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Видео - Время покажет. США: борьба с расизмом (5 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

В США продолжают бороться с «неполиткорректной» литературой. На этот раз решили бойкотировать творчество самого продаваемого детского писателя на английском языке Доктора Сьюза. Издательство прекратило публикацию шести книг, обнаружив в них расизм.

 

Также в центре внимания экспертов условия содержания Алексея Навального в колонии, особенности борьбы с расизмом в США, а также инициатива депутатов Госдумы запретить аборты в частных клиниках.

 

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