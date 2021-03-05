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СКОПИНСКИЙ МАНЬЯК НА СВОБОДЕ | ПОДРОБНОСТИ

Эдуард Петров с эксклюзивными подробностями дела Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», который накануне вышел из исправительной колонии в Саратовской области на свободу.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Миллион для «скопинского маньяка»: Мохов нарушил условия надзора и отправился на ток-шоу в Москву (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.