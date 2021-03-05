Вербовка новых власовцев. Маньяку заплатили миллион за шоу? Третий Рим

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Миллион для «скопинского маньяка»: Мохов нарушил условия надзора и отправился на ток-шоу в Москву

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Эхо Москвы: хроники серпентария. Как работает конвейер подготовки «бунтовщиков»?

- Армения: операция «Освобождение». Конец «бархату». Первая «контрреволюция» постсоветского пространства.

- Обострение обстановки в Донбассе. Возможен ли «карабахский сценарий»?

- Как смерть Иосифа Сталина изменила жизнь советских людей?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Технологии предательства. Освобождение Армении. Ситуация в Донбассе. Смерть Сталина. СМЕРШ (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.