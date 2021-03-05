Соловьёв LIVE - Технологии предательства. Освобождение Армении. Ситуация в Донбассе. Смерть Сталина. СМЕРШ (5 Марта 2021)
Опубликовано: 5 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Эхо Москвы: хроники серпентария. Как работает конвейер подготовки «бунтовщиков»?
- Армения: операция «Освобождение». Конец «бархату». Первая «контрреволюция» постсоветского пространства.
- Обострение обстановки в Донбассе. Возможен ли «карабахский сценарий»?
- Как смерть Иосифа Сталина изменила жизнь советских людей?
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