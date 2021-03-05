Какая законодательная поддержка требуется для развития отечественной культуры? Интервью с Министром Ольгой Любимовой, комментарии сенатора Лилии Гумеровой и специальный репортаж программы.

В Совете Федерации впервые прошли дни Республики Дагестан, а в этом году исполнилось 100 лет с момента образования Дагестанской АССР в составе РСФСР. О значении этого юбилея и приоритетах развития Республики – интервью с вице-спикером СФ Ильясом Умахановым.

Россия и Совет Европы – 25 лет вместе. Что это – сотрудничество или конфронтация? Комментирует сенатор Константин Косачев. Как соблюдаются права наших соотечественников за рубежом, рассказывает сенатор Владимир Джабаров.

Как развивается система помощи пациентам с редкими хроническими заболеваниями? Интервью с сенатором Юрием Архаровым. А также в выпуске репортаж о юбилейном, пятисотом заседании Совета Федерации.

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Нацпроект "Культура", борьба с орфанными заболеваниями и развитие Республики Дагестан (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.