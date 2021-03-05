Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Сенат. Нацпроект "Культура", борьба с орфанными заболеваниями и развитие Республики Дагестан 05.03.2021

  1. Главная
  2. Россия 24
  3. Сенат
Сенат с Юрием Богдановым 05.03.2021. Нацпроект "Культура", борьба с орфанными заболеваниями и развитие Республики Дагестан
05.03.2021 26.02.2021 20.02.2021 12.02.2021 05.02.2021 29.01.2021 22.01.2021 15.01.2021 25.12.2020 18.12.2020
Еще

Сенат с Юрием Богдановым - Нацпроект "Культура", борьба с орфанными заболеваниями и развитие Республики Дагестан (5 Марта 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Сенат
Сенат
Подписаться

Опубликовано: 5 Марта 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Какая законодательная поддержка требуется для развития отечественной культуры? Интервью с Министром Ольгой Любимовой, комментарии сенатора Лилии Гумеровой и специальный репортаж программы.

 

В Совете Федерации впервые прошли дни Республики Дагестан, а в этом году исполнилось 100 лет с момента образования Дагестанской АССР в составе РСФСР. О значении этого юбилея и приоритетах развития Республики – интервью с вице-спикером СФ Ильясом Умахановым.

 

Россия и Совет Европы – 25 лет вместе. Что это – сотрудничество или конфронтация? Комментирует сенатор Константин Косачев. Как соблюдаются права наших соотечественников за рубежом, рассказывает сенатор Владимир Джабаров.

 

Как развивается система помощи пациентам с редкими хроническими заболеваниями? Интервью с сенатором Юрием Архаровым. А также в выпуске репортаж о юбилейном, пятисотом заседании Совета Федерации.

 

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Нацпроект "Культура", борьба с орфанными заболеваниями и развитие Республики Дагестан (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу