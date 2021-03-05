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Свобода слова Савика Шустера. Как обворовывают Украину 05.03.2021

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Свобода слова Савика Шустера 05.03.2021. Как обворовывают Украину
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Свобода слова Савика Шустера - Как обворовывают Украину (5 Марта 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 5 Марта 2021

– Скільки недоотримує бюджет України через корупцію в держструктурах?
– Скільки мільярдів крутиться в тіньовій економіці країни?
– Наскільки реально перемогти корупцію в Україні?
– Чи потрібно в Україні дозволити подвійне громадянство?

 

Гості студії:

СЕРГІЙ МАРЧЕНКО, міністр фінансів України;
РОМАН ЛЕЩЕНКО, міністр аграрної політики та продовольства України;

МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

ОЛЕКСІЙ ЛЮБЧЕНКО, голова Державної податкової служби України;
ПАВЛО РЯБІКІН, голова Державної митної служби України;
ДМИТРО СЕННИЧЕНКО, голова Фонду державного майна України;

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер партії ВО «Батьківщина»;
ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;
ЯРОСЛАВ ЖЕЛЕЗНЯК, голова фракції партії «Голос»;
ІГОР ПАЛИЦЯ, голова партії «За майбутнє»;
ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, «Європейська Солідарність», член Комітету ВР України з питань бюджету;

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, міський голова Києва;

ДМИТРО ОЛІЙНИК, голова Федерації роботодавців України.
ОКСАНА ЗГУР’ЄВА, голова ГО “Help Business”.

 

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