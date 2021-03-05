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В новом выпуске программы «Политика. Прямая линия» Анна Немзер обсудила с политгеографом и независимым политологом Дмитрием Орешкиным, как за последние годы состарился электорат президента Владимира Путина и почему глава государства потерял популярность среди молодежи из крупных городов и почему это объединяет его с Геннадием Зюгановым образца 90-х.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Все протухло»: как Путин превращается в Зюганова образца 90-х (5 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.