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Дождь. «Все протухло»: как Путин превращается в Зюганова образца 90-х 05.03.2021

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Телеканал Дождь 05.03.2021. «Все протухло»: как Путин превращается в Зюганова образца 90-х
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Телеканал Дождь - «Все протухло»: как Путин превращается в Зюганова образца 90-х (5 Марта 2021)

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Опубликовано: 5 Марта 2021

В новом выпуске программы «Политика. Прямая линия» Анна Немзер обсудила с политгеографом и независимым политологом Дмитрием Орешкиным, как за последние годы состарился электорат президента Владимира Путина и почему глава государства потерял популярность среди молодежи из крупных городов и почему это объединяет его с Геннадием Зюгановым образца 90-х.

 

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