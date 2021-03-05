Вашингтон ищет контактов с Ираном и охлаждает отношения с Саудовской Аравией. Спецслужбы США опубликовали доклад об убийстве журналиста Хашогги, главным виновным в котором представлен саудовский принц.

Испания бурлит из-за околомонархических скандалов. Судьба монархий в XXI веке представляется неопределенной, все больше людей задается вопросом: а зачем они нужны вообще? Всемирный женский день в мировом масштабе: модный сейчас феминизм переосмысливает этот праздник.

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