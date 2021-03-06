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В новом выпуске программы «Политика. Прямая линия» Анна Немзер обсудила с политгеографом, независимым политологом Дмитрием Орешкиным, почему российской оппозиции необходимо переключиться с уличной протестной активности на осенние выборы в Государственную думу, и как появление во власти людей с противоположной точкой зрения ускорит раскол в элитах.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Тренд на загнивание»: Дмитрий Орешкин о расколе путинских элит и выигрышной стратегии оппозиции (6 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.