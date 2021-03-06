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Дождь. «Тренд на загнивание»: Дмитрий Орешкин о расколе путинских элит и выигрышной стратегии оппозиции 06.03.2021

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Телеканал Дождь 06.03.2021. «Тренд на загнивание»: Дмитрий Орешкин о расколе путинских элит и выигрышной стратегии оппозиции
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Телеканал Дождь - «Тренд на загнивание»: Дмитрий Орешкин о расколе путинских элит и выигрышной стратегии оппозиции (6 Марта 2021)

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Опубликовано: 6 Марта 2021

В новом выпуске программы «Политика. Прямая линия» Анна Немзер обсудила с политгеографом, независимым политологом Дмитрием Орешкиным, почему российской оппозиции необходимо переключиться с уличной протестной активности на осенние выборы в Государственную думу, и как появление во власти людей с противоположной точкой зрения ускорит раскол в элитах.

 

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