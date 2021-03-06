Телеканал Дождь - «Тренд на загнивание»: Дмитрий Орешкин о расколе путинских элит и выигрышной стратегии оппозиции (6 Марта 2021)
Опубликовано: 6 Марта 2021
Ковидные меры ослабляют в Москве. Возбудят ли дело из-за отравления Кара-Мурзы? FixPrice на IPO
Еще
В новом выпуске программы «Политика. Прямая линия» Анна Немзер обсудила с политгеографом, независимым политологом Дмитрием Орешкиным, почему российской оппозиции необходимо переключиться с уличной протестной активности на осенние выборы в Государственную думу, и как появление во власти людей с противоположной точкой зрения ускорит раскол в элитах.
Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Тренд на загнивание»: Дмитрий Орешкин о расколе путинских элит и выигрышной стратегии оппозиции (6 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.