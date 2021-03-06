Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. «Эскадроны смерти». Как власть устраняет неугодных оппонентов 06.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 06.03.2021. «Эскадроны смерти». Как власть устраняет неугодных оппонентов
06.03.2021 06.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 04.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - «Эскадроны смерти». Как власть устраняет неугодных оппонентов (6 Марта 2021)

16 просмотров
1
1
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 6 Марта 2021

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза-младший подал заявление в Следственный комитет России (СКР) с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство после его госпитализаций в Москве с симптомами отравления в 2015 и 2017 годах.

 

Напомним, The Insider и Bellingcat опубликовали материал, в котором утверждают, что сотрудники российских спецслужб, ранее фигурировавшие в расследованиях предполагаемого отравления Алексея Навального, могут быть причастны к двум попыткам отравления российского журналиста Владимира Кара-Мурзы.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Эскадроны смерти». Как власть устраняет неугодных оппонентов (6 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу