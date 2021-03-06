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Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза-младший подал заявление в Следственный комитет России (СКР) с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство после его госпитализаций в Москве с симптомами отравления в 2015 и 2017 годах.

Напомним, The Insider и Bellingcat опубликовали материал, в котором утверждают, что сотрудники российских спецслужб, ранее фигурировавшие в расследованиях предполагаемого отравления Алексея Навального, могут быть причастны к двум попыткам отравления российского журналиста Владимира Кара-Мурзы.

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