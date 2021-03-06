Михеев. Итоги - «Весь запал русской весны затолкали в...»: Михеев заявил о потерянном Россией преимуществе (6 Марта 2021)
Опубликовано: 6 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" проанализировал ход событий после военного обострения на Донбассе. Кроме того, он считает, что России необходимо срочно прекратить тактику «лягушачьих шагов», забыть про Минские договоренности и действовать жёстче по отношению к Украине.
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