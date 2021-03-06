Николай Стариков - Михаил Попов: переход от социализма к капитализму в СССР (6 Марта 2021)
Опубликовано: 6 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске Ликбеза с доктором философских наук, профессором Михаилом Васильевичем Поповым речь зашла от переходе от социализма к капитализму в СССР, который стартовал с XXII съезда партии в 1961 году.
- Переходный период от социализму к капитализму в СССР
- Какой была экономика СССР после XXII съезда КПСС
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- Могла ли быть реставрация капитализма «случайностью»
- СССР уничтожали 30 лет
- Почему Брежнев не вернул страну на прежний курс.
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