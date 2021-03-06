В очередном выпуске Ликбеза с доктором философских наук, профессором Михаилом Васильевичем Поповым речь зашла от переходе от социализма к капитализму в СССР, который стартовал с XXII съезда партии в 1961 году.

- Переходный период от социализму к капитализму в СССР

- Какой была экономика СССР после XXII съезда КПСС

- Что такое ревизионизм

- Чтобы Энгельс сказал про КНДР

- Про реформу Косыгина-Либермана

- Что произошло в 1962 году в Новочеркасске

- О появлении дефицита в СССР

- Могла ли быть реставрация капитализма «случайностью»

- СССР уничтожали 30 лет

- Почему Брежнев не вернул страну на прежний курс.

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