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БесогонTV. Вот оно всё и вылезло 06.03.2021

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БесогонTV 06.03.2021. Вот оно всё и вылезло
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БесогонTV - Вот оно всё и вылезло (6 Марта 2021)

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Опубликовано: 6 Марта 2021

Ведущие: Никита Михалков

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, как и кого разоблачила реакция на наш предыдущий выпуск. Что кроется за патриотизмом тех, кто призывал выходить «на баррикады»?

 

Как формируется «правдивая реальность» на основе глобальной лжи? И кого на самом деле в России можно называть сегодня «элитой»? Это и многое другое, что интересует миллионы людей, Никита Сергеевич обсудит в новом выпуске под названием «Вот оно всё и вылезло».

 

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