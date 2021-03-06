Если папа – коррупция, а мама – двуличие, какой у них будет ребенок

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, как и кого разоблачила реакция на наш предыдущий выпуск. Что кроется за патриотизмом тех, кто призывал выходить «на баррикады»?

Как формируется «правдивая реальность» на основе глобальной лжи? И кого на самом деле в России можно называть сегодня «элитой»? Это и многое другое, что интересует миллионы людей, Никита Сергеевич обсудит в новом выпуске под названием «Вот оно всё и вылезло».

Смотрите онлайн БесогонTV Вот оно всё и вылезло (6 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.