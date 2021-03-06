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Навальный LIVE. Леонид Волков о последних высказываниях Владимира Путина 06.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 06.03.2021. Леонид Волков о последних высказываниях Владимира Путина
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Алексей Навальный LIVE - Леонид Волков о последних высказываниях Владимира Путина (6 Марта 2021)

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Опубликовано: 6 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Недавно Владимир Путин успел выступить аж на двух мероприятиях: на коллегии МВД и на встрече волонтеров акции «Мы вместе». На своих выступлениях он рассуждал о том, кто виноват в детских суицидах и проституции. Президент заявил о том, что некие люди преследуют свои «эгоистические хорьковые цели», не забыв упомянуть и про митинги.

 

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