Выборы депутатов Государственной Думы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

С чем партии идут на выборы в Госдуму в этом году?

Избирательная кампания 2021 года будет крайне тяжелой для «Единой России», которая намерена сохранить за собой 2/3 мест в парламенте. В Госдуму VIII созыва могут войти от 3 до 6 партий, при этом основная конкуренция развернется в одномандатных округах: именно там последние пять лет оппозиция училась побеждать партию власти.

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