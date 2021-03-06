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Дождь. Коммунисты готовятся к выборам в Госдуму. Митинги в Армении 06.03.2021

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Телеканал Дождь 06.03.2021. Коммунисты готовятся к выборам в Госдуму. Митинги в Армении
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Телеканал Дождь - Коммунисты готовятся к выборам в Госдуму. Митинги в Армении (6 Марта 2021)

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Опубликовано: 6 Марта 2021

Выборы депутатов Государственной Думы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
С чем партии идут на выборы в Госдуму в этом году? 

 

Избирательная кампания 2021 года будет крайне тяжелой для «Единой России», которая намерена сохранить за собой 2/3 мест в парламенте. В Госдуму VIII созыва могут войти от 3 до 6 партий, при этом основная конкуренция развернется в одномандатных округах: именно там последние пять лет оппозиция училась побеждать партию власти.

 

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