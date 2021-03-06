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Вести в субботу 06.03.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 06.03.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (6 Марта 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 6 Марта 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

Кузбасские, Иркутские и Хабаровские угольщики. 11 миллионов человек, живущих в угледобывающих регионах. Какие в начале недели поручения дал президент, какими цифрами сегодня в Кузбассе удивил премьер-министр? Кто сорил, а кому теперь убирать? Крупный пожар в Пензе, что горело, как тушили? Татарстан, на прививку всем селом. В чем Татары опять самые дисциплинированные?

 

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