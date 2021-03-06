Правда ли, что ковид может стать хронической болезнью и организм начнет производить новые штаммы вируса на постоянной основе? Какой мутации стоит опасаться, а против какой не властны даже вакцины? Можно ли путешествовать, не выходя из дома? Неужели дома на колесах могут стать по карману широкому кругу людей? От кого украинский президент хочет почистить свои тылы? С какой целью он хочет призвать десятки тысяч резервистов?

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