Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Центральное телевидение 06.03.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Центральное телевидение
Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 06.03.2021
06.03.2021 27.02.2021 13.02.2021 06.02.2021 30.01.2021 23.01.2021 16.01.2021 26.12.2020 19.12.2020 12.12.2020
Еще

Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (6 Марта 2021)

38 просмотров
2
0
Поделиться
Центральное телевидение
Центральное телевидение
Подписаться

Опубликовано: 6 Марта 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

Правда ли, что ковид может стать хронической болезнью и организм начнет производить новые штаммы вируса на постоянной основе? Какой мутации стоит опасаться, а против какой не властны даже вакцины? Можно ли путешествовать, не выходя из дома? Неужели дома на колесах могут стать по карману широкому кругу людей? От кого украинский президент хочет почистить свои тылы? С какой целью он хочет призвать десятки тысяч резервистов?

 

Смотрите онлайн Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (6 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу