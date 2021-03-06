Почему с Лукашенко лучше не обниматься? И что такое «вырусь»

Громкий вой со стороны «людей со светлыми лицами» вызвали действия МВД России, начавшего вышвыривать из нашей страны иностранцев, митинговавших за Навального. Граждан Киргизии, Белоруссии, Молдавии лишают вида на жительство и предписывают покинуть Россию. В ответ раздаётся предсказуемое: «а нас-то за що?».

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