Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Россия вышвыривает иностранцев, митинговавших за Навального 06.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 06.03.2021. Россия вышвыривает иностранцев, митинговавших за Навального
06.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 02.03.2021
Еще

Политическая Россия - Россия вышвыривает иностранцев, митинговавших за Навального (6 Марта 2021)

19 просмотров
2
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 6 Марта 2021

Громкий вой со стороны «людей со светлыми лицами» вызвали действия МВД России, начавшего вышвыривать из нашей страны иностранцев, митинговавших за Навального. Граждан Киргизии, Белоруссии, Молдавии лишают вида на жительство и предписывают покинуть Россию. В ответ раздаётся предсказуемое: «а нас-то за що?».

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Россия вышвыривает иностранцев, митинговавших за Навального (6 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу